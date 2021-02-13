РИАМО - 13 фев. Влюбленные в Москве 14 февраля могут посетить спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, также их ждут и розыгрыши призов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных, пройдут на ВДНХ, в музеях, кинотеатрах и парках города.

«День всех влюбленных — один из самых популярных праздников в мире. Это отличный повод признаться в своих чувствах, пригласить на свидание или сделать предложение руки и сердца», - говорится в сообщении.

Влюбленные могут в этот день посетить свое любимое место в мегаполисе, сделать фотографию и опубликовать ее в соцсетях с тегом #ВлюбленныевМоскву. За это они могут получить приз от комитета по туризму Москвы.

14 февраля в 18:00 в Парке Горького пройдет концерт в «Медиарубке». Там выступит инди-поп-группа «44 сыра».

Кроме того, влюбленные в этот день могут прокатиться на катках столичных парках и также выиграть приз. Для этого нужно будет выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка. Подарки разыграют на страницах парков за 15 минут до завершения последнего сеанса.

К услугам влюбленных искусственные катки парков Горького, Митино, 50-летия Октября, Воронцовского парка, «Ангарские пруды», «Дубки», Измайловского парка, Бабушкинского парка и другие.

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