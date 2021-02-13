Мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных, пройдут на ВДНХ, в музеях, кинотеатрах и парках города.
«День всех влюбленных — один из самых популярных праздников в мире. Это отличный повод признаться в своих чувствах, пригласить на свидание или сделать предложение руки и сердца», - говорится в сообщении.
Влюбленные могут в этот день посетить свое любимое место в мегаполисе, сделать фотографию и опубликовать ее в соцсетях с тегом #ВлюбленныевМоскву. За это они могут получить приз от комитета по туризму Москвы.
14 февраля в 18:00 в Парке Горького пройдет концерт в «Медиарубке». Там выступит инди-поп-группа «44 сыра».
Кроме того, влюбленные в этот день могут прокатиться на катках столичных парках и также выиграть приз. Для этого нужно будет выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка. Подарки разыграют на страницах парков за 15 минут до завершения последнего сеанса.
К услугам влюбленных искусственные катки парков Горького, Митино, 50-летия Октября, Воронцовского парка, «Ангарские пруды», «Дубки», Измайловского парка, Бабушкинского парка и другие.
«Даже если весь мир ополчится против, я буду молча подавать тебе патроны»
«Ничто на Земле не сможет разлучить их»
«С милым рай и в шалаше»
«Это было лучшее из времен, это было худшее из времен»
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли, как выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих»
Джек и Роуз
Вы из совершенно разных миров, как Джек и Роуз из «Титаника», как Русалочка и Принц. Про таких говорят: «Вода и камень, лед и пламень». Но в то же время внутренне вы очень похожи, поэтому почти никогда не ссоритесь, а ваша любовь способна преобразить мир и преодолеть все преграды.
У вас токсичные отношения, но вас все равно тянет друг к другу, как магнитом. Вы без ума друг от друга, но не готовы уступать и идти на компромисс, поэтому постоянно ссоритесь и миритесь, расстаетесь и сходитесь снова. Если очень повезет, то ваша история все-таки закончится, как в кино – свадьбой, как у Керри и Бига.
Ваши отношения возвышенны, а вы сами похожи на героев драмы: она ради него способна превратится в ведьму, а он ради нее – дописать главный роман своей жизни. Но все это вы делаете без надрыва и страстей, а просто потому, что точно знаете, что не сможете по-другому... Даже если вам не удастся изменить мир, то в конце концов вы обретете счастье в уютном домике на краю света.
Вы нетипичная пара, не соответствуете ожиданиям общества и собственных родителей, но вам так хорошо друг с другом, что на весь остальной мир наплевать. Вы и на болоте сумеете свить счастливое гнездышко, невзирая на любые правила и условности.
Вы вместе готовы пойти и в огонь, и в воду, поставить на карту все, да и вообще любите ходить по краю, взявшись за руки. Вы способны не только умереть друг за друга, но и убить любого, кто захочет помешать вашему счастью.
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