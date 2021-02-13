РИАМО - 13 фев. Из-за сильного снегопада аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

На Московский регион обрушился рекордный снегопад. За сутки выпала треть месячной нормы осадков. Пик снегопада придется на субботу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Домодедово задержан 61 прилет и вылет, отменены три рейса.