РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске дворовые территории убирают 708 дворников, 78 тракторов и 29 единиц малой механизации, на помощь вышли жители и волонтеры, сообщается на сайте администрации округа.

В городском округе Подольск на муниципальной улично-дорожной сети в ликвидации сильнейшего за последние десятилетия снегопада задействована вся техника и рабочие, привлечены дополнительные силы и средства других организаций. Сократили количество времени между обработкой наиболее опасных и аварийных участков – подъемов, спусков, путепроводов и мостов. Особое внимание уделили подходам к пешеходным переходам, автобусным остановкам, объектам социальной инфраструктуры.

«С 5:30 началась уборка дворовых территорий. По состоянию на 11:00 13 февраля задействовано 708 дворников, 78 тракторов, 29 единиц малой механизации, в том числе привлечено дополнительно 522 трактора, 144 дворника. Убрано 859 входных групп МКД, что составляет 49% от общего количества; 345 проезда (20%); 99 парковок (6%); 483 тротуара (28%); 16 детских игровых площадок (3%); 24 МСП (28%)», - говорится в сообщении.

Подольское отделение ассоциации председателей советов многоквартирных домов вышло с инициативой к неравнодушным жителям Подольска 13 февраля и в субботу с 10:00 до 16:00 оказать содействие сотрудникам управляющих компаний в расчистке дворовой территории от снега. К 11:00 в субботнике приняли участие 74 жителя. На помощь вышли молодогвардейцы и волонтеры. Они помогают восстанавливать тропинки во дворах и на детских площадках округа.

По информации синоптиков, атмосферные фронты южного циклона особую активность проявили в ночь на 13 февраля: снег и метель усилились, порывы ветра местами достигали 18-19 метров в секунду. За прошедшую ночь в Москве была перевыполнена месячная норма осадков, на ВДНХ выпало 43,4 миллиметра осадков. Снегопад продолжается.

Из-за рекордного снегопада серьезно затруднено движение. Несмотря на то, что ночью дороги расчищали, к утру на них снова вывели технику. Дорожные службы призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Это позволит дорожным и коммунальным службам быстрее убрать снег с дорог.