РИАМО - 13 фев. Пользователи портала mos.ru пожертвовали более 2 миллионов рублей на развитие программ благотворительных фондов, зарегистрированных в специальном проекте портала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жители столицы могут пожертвовать деньги на помощь тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Всего в сервисе на портале mos.ru представлено 30 программ.

«Пользователи портала могут самостоятельно выбрать, какую программу поддержать, а также определить сумму, которую они готовы потратить на благотворительность», - говорится в сообщении.

Помощь горожан помогла оплатить реабилитацию одного из подопечных фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». По словам исполнительного директора фонда Ольги Рустамовой, важным аспектом работы сервиса выступает вопрос доверия и эффективности. Жертвуя средства через благотворительный сервис, люди могут быть уверены, что помогают только проверенным и надежным НКО с прозрачной отчетностью.

Пожертвования москвичей пошли на покупку фондом «Мелодия жизни» речевого процессора для восьмилетнего Ильи. Теперь мальчик вновь может ходить в школу, общаться с одноклассниками и семьей.

«С запуском благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО, и для этого не нужно совершать каких-то сложных действий. Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей», — отметила директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха «Мелодия жизни» Наиля Галеева.

Благотворительный сервис разработал департамент информационных технологий Москвы совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики и Общественной палатой столицы.

Зарегистрированные на mos.ru физические лица могут сделать благотворительный взнос в разделе «Мои платежи» по ссылке. Нужно лишь выбрать блок «Благотворительность», указать организацию и сумму пожертвования.

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