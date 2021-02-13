РИАМО – 13 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину разработать предложения по повышению зарплат для бюджетных служащих, сообщает Nation News.

Эти предложения нужно будет подготовить до 20 апреля.

«Система оплаты труда должна быть максимально прозрачной», - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр РФ указал на необходимость оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень заработной платы каждого работника.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить ситуацию с зарплатами бюджетников.​​