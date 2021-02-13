РИАМО - 13 фев. Один человек пострадал в результате пожара, произошедшего в жилом доме в деревне Бирево городского округа Клин, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 05:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Клин, деревня Бирево, дом 20.

«Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 12:40. В тушении пожара участвовали 11 человек и три единицы техники.