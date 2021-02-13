РИАМО - 13 фев. 60 человек эвакуировали в субботу утром из-за сдувания конструкции теннисного корта в Щелкове, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.
«На Центральной, 71 из-за большого слоя снега произошло проседание и частичный прорыв матерчатой крыши. С места происшествия сразу же было эвакуировано 60 человек. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Сейчас на месте ЧП развернут штаб. Также работает комиссия по ЧС под руководством заместителя председателя комиссии Леонида Киселева.
Кроме того, на месте инцидента находятся спасатели и представители коммунальных служб округа.
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