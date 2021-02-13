РИАМО - 13 фев. В настоящий момент в аэропортах Московского региона задержаны или отменены 84 рейса, следует из сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в аэропорту Внуково девять рейсов задержаны и один отменен. А в аэропорту Домодедово 58 рейсов задержаны и три отменены. Кроме того, в Шереметьеве задержано десять рейсов.

В подмосковном Жуковском два рейса отменены и один задержан.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе прошел рекордный снегопад, который сопровождался сильным ветром. Непогода сильно повлияла на движение транспорта в Москве и Подмосковье.