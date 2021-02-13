РИАМО - 13 фев. Движение трамваев восстановили в Москве на шоссе Энтузиастов, но на улицах Нагатинской и Чертановской транспорт задерживается, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«В настоящее время задерживаются трамваи: на Нагатинской улице (маршруты № 47 и 49) и на Чертановской улице (маршруты № 1 и 16)», - говорится в сообщении.

Маршруты временно изменены - вместо Нагатино трамваи ходят до Нижних Котлов, а вместо улицы Академика Янгеля трамваи ходят до Балаклавского проспекта.

Общая загруженность столичных дорог оценивается в 8 из 10 баллов. Пробки образовались из-за сильного снегопада. За сутки выпало более 60% месячной нормы осадков.

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