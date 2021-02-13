РИАМО - 13 фев. На время снегопадов в Московской области продлевается действие акции по раздаче горячего чая пассажирам общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Чай раздают на остановках и станциях.

«Сегодня и завтра в часы пик ЦППК угощает чаем пассажиров на станциях Одинцово, Мытищи, Железнодорожная», - говорится в сообщении.

В Подмосковье на остановках и автовокзалах с 8 февраля на время морозов и снегопада перевозчики раздают горячий чай на остановках и автовокзалах. Всего организовано порядка 130 «чайных пунктов», которые ежедневно меняют дислокацию. За период с 8 по 11 февраля раздали 1,1 тысячи литров чая.

За минувшие сутки в регионе выпало 60% месячной нормы осадков.

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