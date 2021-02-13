РИАМО - 13 фев. Московская канатная дорога с 16 февраля по 31 марта шесть дней в неделю будет работать до 23:00, сообщается в Instagram-аккаунте канатной дороги.

«Друзья, обратите внимание, что у нас меняется график работы. Теперь шесть дней в неделю мы открыты для вас до 23:00!» - говорится в сообщении.

Московская канатная дорога со вторника по пятницу будет открываться в 12:00, в выходные и праздничные дни - с 11:00. Понедельник остается без изменений - с 16:00 до 21:00.



Новый график работы вступает в силу с 16 февраля и продлится по 31 марта.