РИАМО - 13 фев. Пробки на дорогах столицы днем в субботу достигли 9 баллов из 10 возможных, сильные затруднения отмечаются в центре города, на МКАД и Варшавском шоссе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднено движение на востоке, северо-востоке, северо-западе, юго-востоке МКАД, а также на Варшавском шоссе и Шоссе Энтузиастов. Стоит Третье транспортное и Садовое кольцо.

В центре города также отмечаются пробки - на улицах Земляной Вал, Новый Арбат, Якиманка, Таганская, Сретенка, Краснопролетарская и других.

Серьезные заторы на Новинском бульваре, Ленинградском проспекте, Тульской эстакаде, на Автозаводском и Дорогомиловском мостах, Московской, Болотной, Раушской набережных.

До 14:00 ситуация на дорогах не улучшится, в 15:00 прогнозируются пробки в 8 баллов.

Затруднения движения связаны с рекордным снегопадом, обрушившимся на столичный регион. Он принес более 60% месячной нормы осадков за прошедшие сутки.