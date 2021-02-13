РИАМО - 13 фев. Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту гибели мужчины в жилом доме на Славянском бульваре на западе Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, вечером 12 февраля 2021 года в одном из жилых домов по Славянскому бульвару в городе Москве, в лифтовой шахте обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, с телесными повреждениями, характерными при падении с большой высоты», - сказала Иванова.

Следователи проверяют версию, согласно которой мужчина шагнул в открывшиеся двери, хотя кабина лифта не приехала к нужному этажу.

В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, которые призваны установить все обстоятельства и причины произошедшего. Изучается техническая документация.

В рамках проверки будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».