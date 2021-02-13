РИАМО - 13 фев. По решению мэра Москвы Сергея Собянина для уборки столичных улиц от последствий снегопада привлечены дополнительные силы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По решению мэра привлечены дополнительные силы. Примерно 12 тысяч человек – это работники инженерных компаний со своей техникой – «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», МОЭК и другие будут помогать работникам по очистке пешеходно-уличной сети. Для того, чтобы пешеходам, транспорту пройти беспрепятственно», - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что в столице продолжает идти снег. В субботу выпадет еще до четырех сантиметров.

«Наша задача не останавливаясь, вывести увеличенное количество людей и сделать так, чтобы в городе было комфортно передвигаться», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что подобных снежных зарядов в столице было немного. Подобные снегопады происходили в 2015 и 2018 годах.

В настоящий момент в Москве штатно работает вся городская система – подача тепла, электроэнергии, газа и воды.

За минувшие сутки в Москве выпало 60% месячной нормы осадков.

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