РИАМО - 13 фев. Снегопады, которые обрушились на Московский регион, не помешали движение аэроэкспрессов до Шереметьева, Домодедова и Внукова, говорится в сообщении пресс-службы АО «Аэроэкспресс».

Так, 12 февраля поезда и экспресс-автобусы компании без сбоев доставили в аэропорты и обратно 24 тысячи пассажиров. В субботу аэроэкспрессы также курсируют в соответствии с графиком.

«Просторные вагоны позволяют с комфортом перевозить пассажиров в условиях повышенного спроса», - говорится в сообщении.

Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, бесперебойности и комфорта поездок. Во время зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой.

«На период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов «Аэроэкспресс» усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега. Климатические системы поддерживают в салонах вагонов комфортную температуру», - говорится в сообщении.

Также в поездах на регулярной основе проводится уборка для поддержания чистоты. Входные группы в двухэтажных аэроэкспрессах оснащены специальным напольным покрытием, очищающим подошвы обуви при ходьбе. Это позволяет избежать сильных загрязнений коврового покрытия салона.

В АО «Аэроэкспресс» порекомендовали ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где также поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Также в терминалах и на борту «Аэроэкспресс» можно согреться горячими напитками.

«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>