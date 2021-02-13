РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жителей подмосковного Подольска призвали по возможности отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт, так как ограничено движение на ряде дорог, в том числе въезд на участок автодороги А107 «Московское малое кольцо», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве выпало 65% месячной нормы осадков. Только за минувшую ночь в городе выпало 15 миллиметров снега. Коммунальщики не успевают расчищать дороги и тротуары. В аэропортах задерживаются десятки авиарейсов.

«В связи с неблагоприятной дорожной обстановкой, вызванной обильными снегопадами, ограничен въезд на участок автодороги А107 «Малое Московское кольцо» от Старосимферопольского шоссе до А101 «Москва-Малоярославец - Рославль» (в районе поселка Курилово)», - говорится в сообщении.

Столичный Дептранс сообщает о затруднениях на дорогах из-за снега на МКАД (там образовалась пробка из-за буксующих грузовиков), Шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавском шоссе в районе «Тульской», проспекте Андропова.