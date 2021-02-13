РИАМО - 13 фев. За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города около 1,1 миллиона кубометров снега, в уборке улиц задействовано около 60 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Снег вывезен на снегоплавильные пункты, на временные снегопункты и переброшен на газонную часть. Работает примерно 60 тысяч человек. 13,5 тысяч различной снегоуброчной техники. Техника дозаправляется на линии, идет обогрев работающих, поставлены временные пункты обогрева. Работают полевые кухни», - рассказал Бирюков.

Он отметил, что важной задачей является очистка крыш. Из-за сильного ветра образуются снежные массы, которые приходится удалять.

«В отдельных местах снег достигает до метра. Работа очень сложная», - отметил Бирюков.

Снегопад обрушился на Москву 12 февраля. Выпало 60% месячной нормы осадков. В субботу рекордный за последние годы снегопад продолжился.

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