РИАМО - 13 фев. Программа лояльности «СберСпасибо» запустила акцию в Москве: клиенты смогут обменять бонусы на уникальные арт-объекты от известных художников: A.D.E.D., Эдуарда Еремчука и Саши Фроловой, сообщает пресс-служба банка.

12 февраля в нескольких местах Москвы появились уникальные вендинговые автоматы, наполненные яркими предметами, которые можно приобрести в обмен на бонусы от программы лояльности «СберСпасибо». Вся коллекция арт-объектов была специально разработана популярными современными художниками.

A.D.E.D

Один из самых известных и при этом загадочных арт-коллективов современной России. Стикеры с псевдонимами SPACER, NAMER, JUICE, COZEK, CAPTEK можно найти по всему миру — от питерского «колодца» до берлинского Бергхайна. Каждый дроп от группировки разлетается за минуты, что неудивительно после коллабораций с Nike, музеем Garage и Off-White.

Саша Фролова

Одна из ключевых фигур современного художественного сообщества. Ее работы относят к поп-арту и к кибер-барокко. После ее перформансов на Сашу в Instagram подписывается Стефано Габбана, а поклонники сравнивают ее с Леди Гагой за экстравагантный стиль.

Эдуард Еремчук

Молодой и талантливый архитектор и дизайнер из Ростова, который успел постажироваться в BUREAU BETAK в Нью-Йорке, попасть со своими интерьерными проектами в журнал Frame и поработать над проектами в Китае и Италии. Эдуард действует на стыке искусства, моды и современной культуры.

Вендинговые автоматы будут доступны в Москве всего месяц — до 12 марта. Выбрав тот или иной предмет из коллекции, необходимо считать QR-код, расположенный на вендинговом аппарате, списать бонусы на желанный айтем на сайте «СберСпасибо» и потом ввести цифровой промокод из СМС, для получения арт-объекта в вендинге. Аппараты от A.D.E.D. ищите на первых этажах фудмолла «Депо», а также торгового центра «Авиапарк». Айтемы от Эдуарда Еремчука можно будет найти в автомате на втором этаже универмага «Цветной», а коллекция от Саши Фроловой будет доступна на первом этаже ТЦ «Метрополис».

Этим проектом Сбер хочет показать, что в России есть популярные дизайнеры, способные формировать тренды, а бонусная программа «СберСпасибо» стремится донести эти тренды до своих клиентов и сделать что-то действительно уникальное. ДРОП дает возможность стать ближе к миру современного искусства, которое не купишь за деньги, но обменяешь на бонусы. Все предметы лимитированы и разработаны специально для проекта, таких коллекций не будет больше нигде и ни у кого. Помимо модной приставки «арт-», авторы проекта старались продумать все изделия до мелочей и сделать их не просто ультрамодным трофеем, но и встроить в повседневную жизнь.

В последнее время все стали проводить больше времени дома, окружая себя более функциональными и красивыми вещами, поэтому эта коллекция порадует любителей стильных аксессуаров и предметов интерьера и выстроит правильную ассоциацию с программой «СберСпасибо».​