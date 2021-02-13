РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске настоятель Знаменского храма поселка Дубровицы протоиерей Андрей Грицышин и директор Дубровицкой средней школы Надежда Бухвостова подписали договор о сотрудничестве и наметили план совместных мероприятий, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Грицышин и Бухвостова подписали договор о сотрудничестве и утвердили план совместных мероприятий на текущий учебный год», - говорится в сообщении.

Также отец Андрей провел беседу в 10-м классе Дубровицкой средней школы на тему: «Христианские мотивы в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».