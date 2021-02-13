РИАМО - 13 фев. Ветер до 20 метров в секунду и морозы до минус 20 градусов осложняют уборку от снега улиц Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Настоящая русская зима, которая нам за прошедшие полутора суток принесла примерно около 30 сантиметров снега. Снег идет повсеместно. Не просто снег, а с ветром до 20 сантиметров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, чтобы дорога была абсолютно чистой в зимнем варианте. Плюс ко всему - это минусовые температуры. Порою до минус 18 – минус 20 градусов», - отметил Бирюков

Он уточнил, что выведенные по решению городского штаба работники служб коммунального хозяйства продолжают устранять последствия снегопада. Потоки транспорта идут, городской транспорт работает.

За минувшие сутки в Москве выпало 60% месячной нормы осадков.

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