РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске Никольскому храму села Стрелково подарили ковчег с мощами святителя Николая, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Никольскому храму села Стрелково трудами и заботами прихожанина подарили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. Перед Божественной литургией настоятель храма священник Сергий Костин вместе с прихожанами отслужил молебен святителю», - говорится в сообщении.

Ранее благодаря пожертвованиям прихожан в храм привезли резную Голгофу, индитию на престол, жертвенник, запрестольный крест и икону из ценных пород дерева. Также восстановленную по старинным фотографиям храмовую икону святителя Николая Чудотворца. Костин отслужил благодарственный молебен и освятил принесенные пожертвования.