РИАМО - 13 фев. Из-за сильного снегопада, обрушившегося на столицу, сильно затруднено движение на нескольких участках на севере МКАД, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Затруднено движение на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра МКАД, а также на внешней стороне 42 километра МКАД», - говорится в сообщении.

Также есть трудности с проездом большегрузов по внешней стороне 1 километра МКАД. Длина затора составляет 3,5 километра.

По данным синоптиков, на столичный регион обрушился рекордный за последние годы снегопад. Пик его придется на субботу до 15:00.

На данный момент, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог составляет 8 баллов из 10 возможных.

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