РИАМО - 13 фев. В Москве из-за снегопада запустили дополнительно 180 единиц наземного транспорта, весь городской транспорт работает штатно, сообщил главный специалист ЦОДД столицы Ильгиз Хасянов.

«Непогода в региона отразилась на дорожно-транспортной обстановке. Основные затруднения из-за снегопада, где грузовой транспорт не может сдвинуться с места, на севере МКАД в районе 81 километра. На юге в районе 22 километра по внутренней стороне и на 42 километре по внешней стороне движение также затруднено», - сказал Хасянов.

Он добавил что непросто проехать по радиальным магистралям - по Шоссе Энтузиастов и Варшавскому шоссе в сторону центра. Там грузовой транспорт парализовал движение в районе съезда на ТТК.

Хасянов посоветовал отнестись с пониманием к работе коммунальных служб. Сейчас все силы брошены на уборку основных магистралей.

Водителей попросили отложить поездки на личном транспорте в пиковые часы, а владельцев грузовых автомобилей - не выезжать на дороги, пока коммунальные службы не завершат работы по уборке магистралей в городе.

По словам Хасянова, весь городской транспорт работает штатно, запущено дополнительно 180 единиц наземного транспорта.

За минувшие сутки в городе выпало более 60% месячной нормы осадков. Из-за снегопада пробки на дорогах уже днем 12 февраля выросли до максимальных 10 баллов. Власти Москвы и Подмосковья призывали автомобилистов отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт.

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