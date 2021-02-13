РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 фев. В подмосковном Дзержинском в субботу из-за снегопада отменили памятный митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемый жители! В связи с погодными условиями в субботу торжественный митинг возле памятника «Павшим и живым героям локальных войн» отменен», - говорится в сообщении.

Митинг должен был быть посвящен 32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.