РИАМО - 13 фев. Наземный транспорт в Москве в настоящий момент ходит штатно, на некоторых маршрутах могут возникать локальные задержки из-за погодных условий, сообщает пресс-служба столичного Дептранспорта.

«Сейчас задерживаются трамваи: на шоссе Энтузиастов, на Нагатинской улице, на Чертановской улице», - говорится в сообщении.

Автомобилистов в Москве в очередной раз призвали воздержаться от поездок на собственном автомобиле. В условиях непростых погодных условий нужно пересесть на общественные транспорт.

В Московском регионе за минувшие сутки выпало 60% месячной нормы осадков.