РИАМО - 13 фев. Сильный снегопад, прошедший в Москве и Подмосковье в минувшие сутки, принес более 60% месячной нормы осадков, высота сугробов в Москве увеличилась до 56 сантиметров, а в Подмосковье - до 71 сантиметра, пользователи соцсетей поспешили поделиться красивыми фото и видео заснеженных улиц и заметенных домов.

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«Тот случай, когда «необходимо не выходить… Пересесть на общественный транспорт». А ведь раньше такие снега были нормой», - написал на своей странице в Instagram пользователь kirillfeb.

Пользовательница svet_07_04 опубликовала видео заснеженного двора из окна и написала, что в этом году зима выдалась серьезной.

Annyusha03 выложила фото полностью заметенной лестницы у подъезда и написала: «Мое «прекрасное» утро! Не пройти, не проехать. Русская зима!».

Отчасти занесенными окнами поделился в Instagram пользователь totosha7014.

«Вот такое утро у нас, сугробы до окна#снежнаязима», - отметила пользователь соцсети.

При этом многие люди в Сети рады такой снежной зиме.

«А снег идет... Где-то между окном и забором была дорожка. Я ее лично 2 раза вчера лопатой находила. Оказывается, я люблю снег или может просто соскучилась. Давно не было такой снежной зимы», - написала margaritatetushkina.

«307/365 обожаю зиму – настоящую, снежную. Еще вчера тут были пешеходные дорожки. Теперь – только направления», - отметил в Twitter Arthur Rekardych.

Милое видео с собакой, покорящей сугробы, выставил amstaff_bambra. А пользователь geni4ka опубликовала красивые фотографии заснеженного центра Москвы.

«Всем добрейшего субботнего утра, ну вчера я просто не удержалась, и побежала снимать всю эту красоту и сумасшествие, буду выкладывать сериями, так как фотографий много, намело так намело. Какие у вас впечатления от этого безумного снегопада? Я вот не в первой снимала такую метель, самый большой снегопад 2018 года был похлеще чем этот», - отметила она.