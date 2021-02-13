РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 фев. В подмосковном Дзержинском вводят муниципальную систему оповещения населения, из-за этого каждый день будут кратковременно звучать сирены, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В связи с вводом в опытную эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения городского округа Дзержинский будут производиться периодические кратковременные технические проверки с запуском электросирен», - говорится в сообщении.

Сирены будут включать кратковременно до 18 февраля в промежутке с 9:00 до 18:00.