РИАМО - 13 фев. Наставников для общественных наблюдателей на выборах начали обучать в Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Организатором выступила Общественная палата Московской области. Двухдневный семинар проходит в корпоративном университете «Сбербанк» в городском округе Истра.

«Впереди огромная кампания. Наши наблюдатели должны соответствовать самым высоким стандартам. Это первый семинар, мы будем учиться до сентября. Мы постараемся дать основные принципы наблюдательской работы», - заявила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

По ее словам, наблюдатели должны научиться быть грамотными, честными, принципиальными. Особенно важно - знать действующее законодательство.

«Впереди много работы. Образовательная программа будет построена динамичным образом, будут и лекции с акцентом на законодательство, нужно знать избирательное право, все нюансы, чтобы легко понимать, где есть нарушение, а где нет», - уточнила заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По ее словам, особое внимание уделят золотому стандарту и кодексу этики, предложенному Общественной палатой РФ.

«Таких мероприятий будет очень много. Московская область вместе с Москвой - лидеры и по количеству, и по качеству общественного наблюдения. Поэтому мы решили рано стартовать и пригласить представителей общественной палаты, муниципальных общественных палат, муниципалитетов. Это мероприятие будет способствовать сплочению команды общественных наблюдателей», - заключила Дмитриева.