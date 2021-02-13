РИАМО - 13 фев. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжат работу в усиленном режиме, пока не устранят последствия снегопада, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обильный снегопад начался в столичном регионе в ночь на 12 февраля. По данным синоптиков, это рекордный снегопад за последние годы. Непогода повлияла на движение транспорта. 12 февраля зафиксирован абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков — 9 миллиметров снега. Предыдущий рекорд составлял 7 миллиметров, он держался с 1973 года. К утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья.

«В период снегопадов проводится несколько циклов очистки и противогололедной обработки дорог. Сначала дорожные службы расчищают снег с проезжей части, затем обрабатывают противогололедными материалами, после чего производят повторную очистку», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что сначала работы проводят на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, выездах из деревень, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД. После этого обрабатываются и очищаются менее интенсивные дороги.

Министр призвал жителей Подмосковья отнестись с пониманием к ситуации. Из-за непрерывных осадков уборка не прекращается, пока дорожники не устранят последствия снегопада, работа будет продолжаться в усиленном режиме.

После окончания снегопада уборка снега проводится спустя пять часов на высокоинтенсивных и спустя 12 часов на низкоинтенсивных дорогах. Скользкость ликвидируется в течение суток, вывоз снега производится еще в течение пяти суток после окончания снегопада.

«На территории Подмосковья мобилизованы все коммунальные службы. Мы прилагаем все усилия для ликвидации выпавшего снега и обеспечения комфортного передвижения жителей. В первую очередь все силы брошены на очистку тротуаров, подходов к подъездам и социальным объектам. Усиленный режим коммунальных служб будет действовать, пока не устраним последствия снегопада», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Граждан призвали отказаться от необязательных поездок в субботу. Также лучше отказаться от использования личного транспорта. Не стоит парковать машины на проезжей части, чтобы не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию и не мешать работе снегоуборочной техники.

В случае, если все же придется выехать на личной машине, нужно соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Необходимо быть особо аккуратным на съездах, мостах и у пешеходных переходов. Планировать поездки нужно заранее.

Согласно прогнозам синоптиков, пик осадков придется на субботу до 15:00. Снегопад будет сопровождаться метелью, заносами на дорогах, ухудшением видимости. Может выпасть еще порядка 15 миллиметров снежных осадков. Общий прирост снежного покрова может достичь 30 сантиметров, местами — 50 сантиметров.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева все дорожные и коммунальные службы с 11 февраля переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов на период снегопада в регионе задействовано рекордное число ресурсов с начала зимы — более 6 тысяч единиц техники и свыше 20 тысяч дорожных рабочих и дворников.

В борьбе с непогодой задействованы военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады и 45-го инженерно-маскировочного полка. Также для ликвидации снежных заносов выведена спецтехника.

Помочь жителям региона готовы и волонтеры. В этом году они организовали акцию #уберемэтовместе. Горячая линия штаба волонтеров Подмосковья #Мырядом принимает обращения от жителей на уборку снега во всех городских округах по номеру — 8 (800) 201-91-21.