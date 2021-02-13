РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 фев. В подмосковном Дзержинском планируют провести комплексное благоустройство нескольких дворов в 2021 году, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Людмила Иванова.

«Комплексное благоустройство территории двора включает восемь элементов: информационные стенды, детские площадки, парковочные места, зеленые насаждения, площадки для сбора мусора, освещение, лавочки и урны», - написала Иванова.

По ее словам, такие работы будут проведены по следующим адресам: улица Угрешская, дом №32 - улица Лесная, дом №21; улица Томилинская, дома №№21, 22, 22А, 23; улица Лермонтова, дома №№16, 17; улица Дзержинская, дом №21.

Она добавила, что благоустройство этих дворовых территорий планировалось в 2020 году, но планам помешал коронавирус, поэтому работы проведут в 2021 году. В двух дворах по адресам: улица Лесная, дом №15 и улица Томилинская, дом №23, обустроят две губернаторские детские площадки.

Дополнительно запланировано благоустройство еще трех дворов по адресам: улица Школьная, дом №5 - улица Ленина, дом №20; улица Школьная, дома №№2, 3, 4; улица Академика Жукова, дома №№17,19.

«В настоящий момент идет подготовка технической документации. К работам приступят в конце мая», - заключила Иванова.