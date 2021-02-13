РИАМО - 13 фев. Автобус загорелся на Ботанической улице не северо-востоке Москвы, причиной возгорания стало короткое замыкание, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Ботанической улице, 35 с12 загорелся автобус перевозчика «Альфа Грант» (ГРЗ Р790ТЕ777)», - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что площадь возгорания составила около 18 квадратных метров. Пожар потушили в 08:43. В момент инцидента автобус следовал без пассажиров.