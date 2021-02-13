РИАМО - 13 фев. В Москве в субботу загруженность дорог составила 8 баллов из 10 возможных, ранее утром пробки достигали 9 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно загружен запад, северо-запад, юго-запад, юг и юго-востоке МКАД. Также пробки образовались на Третьем транспортном и Садовом кольце.

Стоят Ленинградское, Дмитровское шоссе, шоссе Энтузиастов и многие другие магистрали города. Затруднения движения отмечаются на съездах на МКАД.

Сильно загружены центральные улицы и набережные столицы.

В 14:00 ожидается снижение пробок до 7 баллов.

Затруднения движения связаны с рекордным снегопадом, обрушившимся на столичный регион.