РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 фев. В подмосковных Котельниках отменили в субботу забег «Томилинская лыжня» из-за плохих погодных условий, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Сергей Жигалкин.

В субботу должен был пройти забег «Томилинская лыжня» в лесопарке.

«В связи со сложными погодными условиями запланированный нами лыжный забег «Томилинская лыжня» переносится. Несмотря на наши усилия, направленные на поддержание трассы в хорошем состоянии, сегодня она не может быть использована для проведения соревнований», - написал Жигалкин.

Он добавил, что дату проведения соревнований сообщат позже.

Рекордный снегопад пришел в Московский регион в ночь на 12 февраля. За первые сутки выпало более 60% месячной нормы осадков.