РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 фев. В подмосковных Котельниках обсудили предложения по подготовке школьников к олимпиадам, в том числе по русскому языку и литературе, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Сергей Жигалкин.

Накануне он встретился с ребятами, успешно проявившими себя на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Котельники представляли 59 обучающихся городских школ, восемь учащихся старших классов школ №№2 и 3 заняли призовые места по русскому языку и литературе.

«Повышение качества образования – кропотливая работа, которая требует особого внимания к деталям. Кадровый состав, оснащение школ, качество питания, содержание кабинетов – все это имеет для нас принципиальное значение. Было очень интересно пообщаться с ребятами. Остался удивлен тем, какие серьезные произведения мировой литературы им нравятся», - написал Жигалкин.

Он отметил, что поинтересовался у педагогов, какая поддержка может быть оказана в процессе подготовки учащихся к олимпиадам, а также поблагодарил за подготовку и развитие интереса к изучению русского языка и литературы.

«Поступило несколько предложений по улучшению организации рабочего процесса - будем работать над их воплощением», - заключил Жигалкин.