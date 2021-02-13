РИАМО - 13 фев. На станции «Давыдково» Большой кольцевой линии столичного метрополитена ведутся работы по возведению внутренних конструкций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На «Давыдково» на 90% выполнены основные конструкции станции. Строители проводят архитектурно-отделочные работы. Оформление станции посвящено сотрудникам МЧС: вдоль путей – тематическое панно, а в эскалаторной зоне будут художественные композиции с девизом МЧС», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на всех станциях сектора БКЛ начаты отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и присоединение станций к городским сетям.

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