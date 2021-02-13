РИАМО - 13 фев. В столице выздоровели еще 2680 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 867 780, сообщает оперштаб Москвы.

За все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19, скончались 14 290 пациентов.

«В Москве выявлено 1963 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 737 человек. В столице скончалось 67 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили в оперштабе.

В столице свободно около 70% коек во временных госпиталях, которые подготовили для пациентов с коронавирусной инфекцией. В Москве имеются все возможности для того, чтобы помочь заболевшим.

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Текстовая трансляция

13 ФЕВРАЛЯ

- Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 14 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 884 больных. В Москве - 1963.