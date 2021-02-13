РИАМО - 13 фев. За минувшие сутки в столице выявили 1963 новых случая коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

В столице проводится массовая вакцинация от Covid-19. Привиться от коронавируса можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

Горожанам рекомендуют оставаться дома при первых симптомах ОРВИ. Также нужно сразу вызывать врача. Не стоит заниматься самолечением.

За сутки в России выявили 14 861 новый случай Covid-19. В 10,7% не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 502 летальных исхода, полностью выздоровели 18 765 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 057 698 случаев коронавируса. За все время скончались 79 696 пациентов, вылечились от коронавирусной инфекции 3 577 907 человек.

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Текстовая трансляция

13 ФЕВРАЛЯ

- Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 14 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 884 больных. В Москве - 1963.