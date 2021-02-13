РИАМО - 13 фев. Пробки образовались на МКАД, Шоссе Энтузиастов и Варшавском шоссе Москвы из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы столичного Дептранса.

«Основные затруднения сейчас на участках: МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе «Тульской», проспекте Андропова», - говорится в сообщении.

В столице наземный общественный транспорт курсирует с незначительными задержками, но метро, МЦК и МЦД работают в обычном режиме.

За минувшие сутки в городе выпало более 60% месячной нормы осадков. Из-за снегопада пробки на дорогах уже днем 12 февраля выросли до максимальных 10 баллов. Власти Москвы и Подмосковья призывали автомобилистов отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт.

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