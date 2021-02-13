РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В селе Покров городского округа Подольск в субботу должен был пройти турнир памяти первого чемпиона мира по мотокроссу СССР Виктора Арбекова, его перенесли на неопределенное время из-за плохой погоды, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«Мотокросс памяти Арбекова перенесен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Дату проведения сообщим позже», - говорится в сообщении.

Мотокросс планировали провести в селе Покров возле складов «Фактум».

Рекордный снегопад пришел в Московский регион в ночь на 12 февраля. За первые сутки выпало более 60% месячной нормы осадков.