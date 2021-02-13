РИАМО - 13 фев. Специалисты приступили к строительству электродепо «Аминьевское», в настоящее время ведутся работы по освобождению и подготовке территории под объект, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории свыше 15 гектар построят 40 зданий, в том числе отстойно-ремонтный корпус на 30 канав с мастерскими и камерой мойки для подвижного состава», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что построенные и реконструированные за прошедшие годы депо дали около 6,8 тысяч рабочих мест, а это порядка 530 миллионов рублей ежегодных налоговых поступлений.

«К 2025 году в различных депо планируется создать еще 7 тысяч рабочих мест, что увеличит объем налогов на еще примерно 700 миллионов рублей», - добавил Андрей Бочкарев.