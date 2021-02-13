РИАМО - 13 фев. Высота сугробов в Москве увеличилась до 56 сантиметров, а в Подмосковье - до 71 сантиметра после прошедшего снегопада, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Рекордный снегопад пришел в Московский регион в ночь на 12 февраля. За первые сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Пробки в столице утром в субботу достигли 9 из 10 возможных баллов.

Наземный общественный транспорт Москвы ходит с незначительными задержками, но метро, МЦК и МЦД работают в штатном режиме.

По данным центра погоды «Фобос», с начала суток в Москве выпало уже 15 миллиметров осадков, что составляет более 40% месячной нормы. Это является рекордом для 13 февраля.

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