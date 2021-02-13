РИАМО - 13 фев. В 2021 году в столице планируется исключить из перечня долгостроев 25 объектов, одним из них станет жилищный комплекс «Марушкино» в новой Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В 2021 году мы планируем исключить из перечня долгостроев 25 объектов, в том числе жилой комплекс «Марушкино». На сегодняшний день завершены работы по проектированию и получено положительное заключение экспертизы проектной документации», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что приступить к работам на объекте планируется в первом квартале 2021 года. А завершение строительства, согласно «дорожной карте», намечено на четвертый квартал 2021 года.