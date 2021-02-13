РИАМО - 13 фев. На внутренней стороне МКАД у Капотни буксуют грузовики, из-за этого парализовано движение в Дзержинском и Котельниках, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

Мощный снегопад накрыл Московский регион в ночь на 12 февраля. За сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Пробки в столице утром в субботу выросли до 9 из 10 возможных баллов.

Ранее в пресс-службе уточнили, что на некоторых трассах Подмосковья из-за снегопада затруднено движение. К примеру, на трассе М-2 «Крым» из Подольска по направлению в Москву, на М-5 в районе поселка Октябрьский, на Лыткаринском шоссе в Люберцах и на Ленинградском шоссе из Химок в Москву.