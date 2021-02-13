РИАМО - 13 фев. Коммерческий проект транспортно-пересадочного узла «Аминьевское шоссе», в состав которого войдет многофункциональный торгово-деловой комплекс, планируют достроить в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В состав коммерческой части ТПУ войдет многофункциональный торгово-деловой комплекс с подземной автостоянкой. Реализовать коммерческую часть ТПУ планируется в 2024 году», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что проект позволит создать новые рабочие места в районе Очаково-Матвеевское и снизить количество дефицитных услуг в районе, путем создания многофункционального комплекса.

«Аминьевское шоссе» – одна из станций юго-западного участка Большой кольцевой линии от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского».

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