РИАМО - 13 фев. Пожар произошел в металлической пристройке на улице Декабристов, 12, площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.

«В 09:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре, <...> происходило возгорание картона в металлической пристройке», - говорится в сообщении.

В 09:48 пожар был локализован, а в 09:53 - ликвидирован. В рядом стоящем административном здании задымления не было. Информации о пострадавших нет.