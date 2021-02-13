РИАМО - 13 фев. В столичном театре «Уголок дедушки Дурова» в марте 2021 года планируется открыть новую сцену, в настоящее время завершено благоустройство территории и фасадные работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Благоустройство территории и фасадные работы завершены. Заканчиваются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Открытие запланировано на март», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь нового трехэтажного здания - около 4 тысяч квадратных метров.

«Арена оснащена уникальным оборудованием, которое позволяет проводить не только концертные и цирковые постановки, но и спектакли со сценическими эффектами», - добавил заместитель мэра.