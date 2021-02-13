РИАМО - 13 фев. Возгорание автобуса, следовавшего без пассажиров, произошло на Ботанической улице на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 08:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Ботаническая, дом 33», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила около 18 квадратных метров. Пожар потушили в 08:43. Информация о пострадавших не поступала.