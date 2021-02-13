РИАМО - 13 фев. В Москве после сильного снегопада наблюдаются задержки в движении наземного общественного транспорта, но метро, МЦК, МЦД работают штатно, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В Московском регионе продолжается рекордный снегопад, который сопровождается сильным ветром. Непогода сильно повлияла на движение транспорта в Москве и Подмосковье.

«Для вас мы запустили 180 дополнительных единиц наземки, чтобы вы могли вовремя добраться в любую точку города», - сообщили в пресс-службе.

Водителей попросили выбирать общественный транспорт для поездок.

Общая загруженность столичных дорог составляет 9 из 10 возможных баллов.

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