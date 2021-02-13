РИАМО - 13 фев. Живая музыка на катке и экскурсии ждут посетителей столичного Парка Горького в День всех влюбленных, сообщили РИАМО в пресс-службе парка.

«Мы постепенно возвращаемся в офлайн с соблюдением всех необходимых требований безопасности: на мастер-классах по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, заполняемость площадок – не более 50%», - сказали в пресс-службе.

В День всех влюбленных на катке парка вновь заиграет живая музыка. Для гостей выступит группа «44 сыра», которая стала одним из победителей конкурса «Плейлист #МосАртист | Музыка в парках» от Московского продюсерского центра. Начало концерта в 18:00.

Также у гостей катка будет возможность отправить открытку с признанием в любви в любую точку мира. В первом павильоне проката установят почтовые ящики, в которые можно будет опустить открытку.

В Нескучном саду в праздничный день пройдут две тематические экскурсии. В 12:00 гостям расскажут о женских дуэлях, балах и развлечениях обитателей Нескучного сада, а в 15:00 посетителей ждут 14 историй о любви.

Кроме того, в социальных сетях Музея Парка Горького пройдет конкурс, призом в котором станет возможность бесплатно посетить музей и подняться на смотровую площадку.

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