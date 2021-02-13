РИАМО - 13 фев. Утром в субботу на двух федеральных трассах и на Ленинградском шоссе в Подмосковье образовались заторы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На 9:00 в Подмосковье затруднения движения: М-2 «Крым» из Подольска по направлению Москвы, М-5 в районе поселка Октябрьский, на Лыткаринском шоссе в Люберцах», - говорится в сообщении.
Также пробки образовались на Ленинградском шоссе, которое является частью федеральной автомобильной дороги М-10, из Химок в Москву.
Помимо этого, наблюдаются заторы на основных съездах на МКАД.
Минтранс попросил жителей Подмосковья воздержаться от необязательных поездок. Это позволит дорожным и коммунальным службам быстрее убрать снег с дорог.
Затруднения в движении транспорта связаны с сильным снегопадом, обрушившимся на столичный регион.
«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии