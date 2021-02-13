РИАМО - 13 фев. Утром в субботу на двух федеральных трассах и на Ленинградском шоссе в Подмосковье образовались заторы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На 9:00 в Подмосковье затруднения движения: М-2 «Крым» из Подольска по направлению Москвы, М-5 в районе поселка Октябрьский, на Лыткаринском шоссе в Люберцах», - говорится в сообщении.

Также пробки образовались на Ленинградском шоссе, которое является частью федеральной автомобильной дороги М-10, из Химок в Москву.

Помимо этого, наблюдаются заторы на основных съездах на МКАД.

Минтранс попросил жителей Подмосковья воздержаться от необязательных поездок. Это позволит дорожным и коммунальным службам быстрее убрать снег с дорог.

Затруднения в движении транспорта связаны с сильным снегопадом, обрушившимся на столичный регион.

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